Körfez'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TEM yolu İstanbul istikametinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve bir helikopterin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti geçişinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.
TEM yolu İstanbul istikameti Şirinyalı Mahallesi mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyürken alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir helikopterin de destek verdiği çalışmaların ardından yangın 2 saatte söndürüldü. Çalışmalar sırasında otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.