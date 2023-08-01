Körfez'de Yakalanan Şüphelilerden 4'ü Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan takip sonucu yakalanan 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Otomobillerinde yapılan aramada 119 kilo esrar ele geçirildi. Yaralı şüphelinin tedavisi devam ediyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan yapılan takip sonucu yakalanan, otomobillerinde yapılan aramada ise 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Kaçtığı ormanda yaralı bulunan şüphelinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Tem Otoyolu'nda şüphelendikleri 2 aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, ihtara uymadı. Bu sırada araçlar, ekip otosuna da çarparak ilerledi. Polis ise kaçan şüphelilerin peşine düştü. TEM Otoyolu Körfez geçişinde 34 AY 0319 plakalı otomobildeki 2 kişi, 1 şeridi araçla kapattı. Şüphelilerden biri ormana kaçarken, diğeri otoyolda polis ekiplerince yakalandı. Ormanda bulunup, gözaltına alınan R.T.'nin (20) ise yaralandığı belirlendi. Diğer araç da Hereke kesiminde durduruldu ve içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Her iki araçta yapılan aramada; 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. D.A. (18), H.B. (20), L.C. (22) ve M.A. (23) işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, yaralı R.T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.