Körfez'de TIR Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'ın çalınmasına ilişkin polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Eylül günü Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. TIR'ın park ettiği yerde olmadığını fark eden şoför, durumu polise bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri TIR hırsızlığına karışan şüphelilerin M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. olduğunu tespit etti. 29 Eylül günü düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli),