Körfez'de TEM Otoyolu'nda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu'nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süreliğine ulaşıma kapandı.
TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi geçişinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak evlere doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.