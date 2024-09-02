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Körfez'de Tabanca Kazası: Ağabey Yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hakan M., yeni aldığı tabancasını gösterirken kazara ağabeyi Abdullah M.'yi kalçasından vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hakan M. (35), yeni aldığı tabancasını gösterirken kazara ağabeyi Abdullah M.'yi (38) kalçasından vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan M., otomobilde ağabeyi Abdullah M.'ye yeni aldığı tabancasını göstermek istedi. Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Abdullah M.'nin kalçasına isabet etti. Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü. Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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