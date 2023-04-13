Körfez'de silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.'yi evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından vurarak yaralayan Ahmet Yarar tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.'yi (35) evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından vurarak yaralayan Ahmet Yarar (37) tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel