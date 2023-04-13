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Körfez'de silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Körfez'de silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.'yi evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından vurarak yaralayan Ahmet Yarar tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.'yi (35) evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından vurarak yaralayan Ahmet Yarar (37) tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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