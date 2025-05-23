Körfez'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Körfez'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, bir dairede silah sesleri duyuldu. Eyüp A. (29), tabancayla vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireden silah sesi duyan çevredekiler Eyüp A.'yı (29) yaralı halde buldu. Eyüp A., çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak'taki 2 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Silah sesi duyunca apartmana yönelen çevredekiler, Eyüp A.'yı tabancayla vurulmuş halde buldu. Eyüp A., bir araçla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanda ve sokak üzerine inceleme gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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