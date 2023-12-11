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Körfez'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokakta yürüyen V.D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan V.D. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hareket Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen V.D., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile saldırıya uğradı. Sol bacağından vurulan V.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.D., ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Körfez Saldırı Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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