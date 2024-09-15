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Körfez'de Sıcak Saatler: Husumetli İki Genç Arasında Silahlı Saldırı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Samet Ş., husumetlisi Yasin G.'ye sokakta ateş açtıktan sonra onun babasının minibüsünü de hedef aldı. Olayda Yasin G. yara almazken, Samet Ş. polis tarafından yakalandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Samet Ş., sokakta gördüğü husumetlisi Yasin G.'ye, ardından da onun babasına ait minibüse ateş açtı. Yasin G. saldırıdan yara almadan kurtulurken, Samet Ş. polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce Yasin G. tarafından darbedilen Samet Ş. (28), başka bir suçtan cezaevine girdikten sonra geçen günlerde tahliye oldu. Samet Ş., husumetlisi Yasin G.'yi sokakta görünce peşinden koşarak yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Yasin G., olaydan yara almadan kurtuldu.

Samet Ş. bu kez, Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Yasin G.'nin babasının iş yerine gitti. Burada iş yerinin önündeki minibüse 6 el ateş açıp kaçtı. Saldırgan polisin takibi sonrası 2 olayda da kullandığı tabancayla yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Cezaevi Kocaeli Körfez Güncel Polis Suç

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