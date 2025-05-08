Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi

Körfez'de Şehirlerarası Otobüs Alev Alev Yandı

Körfez'de Şehirlerarası Otobüs Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan yok.

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisine gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirler arası yolcu otobüsü, yolcuların araçta olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Tesisteki görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcuların başka otobüsle yola devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.