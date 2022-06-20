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Körfez'de sağanak; araçlar sular içinde kaldı

Demirören Haber Ajansı - Nabi Yazıcı - Güncel
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Körfez'de sağanak; araçlar sular içinde kaldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sağanak etkili olurken, yolları su bastı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sağanak etkili olurken, yolları su bastı. Park halindeki bazı araçlar, sular içinde kaldı.

Körfez'de, öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur etkili oldu. Yollar, kısa sürede göle dönerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bazı araçlar, yarıya kadar su içinde kaldı. Alt geçitleri su basarken, belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

Körfez su Güncel Haberler

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