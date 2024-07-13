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Körfez'de Pompalı Tüfekle Kedi Öldürüldü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle bir kediye ateş açarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde H.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı kedi hayatını kaybetti. H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yaşayan hayvanseverler, H.Ç.'nin bir sokak kedisini besleme bahanesiyle eve götürüp öldürdüğünü iddia etti. Eve giden polis, kediyi evde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede kedinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. H.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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