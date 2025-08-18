Körfez'de Park Halindeki Kamyonet Dere Yatağına Düştü ve Yandı

Körfez'de Park Halindeki Kamyonet Dere Yatağına Düştü ve Yandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket eden bir kamyonet, dere yatağına düşerek alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Ömer Topuz Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 41 AON 760 plakalı kamyonet, hareket ederek demir korkulukları aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yangın çıkan kamyonette zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yanan kamyonet itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen kamyonetin trafikten men edildiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
