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Körfez'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Körfez'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. U.B. idaresindeki 41 AOG 811 plakalı motosiklet ile E.K. idaresindeki 41 NZ 603 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Kocaeli Körfez Kaza

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