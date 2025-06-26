Körfez'de Metruk Bina Yangını: Kimliği Belirsiz Kişiler Kaçtı

Körfez'de Metruk Bina Yangını: Kimliği Belirsiz Kişiler Kaçtı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen metruk bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında binadan iki kişi kaçtı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 katlı metruk bina, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Alaaddin Yüksel Caddesi'nde yer alan 2 katlı metruk binadan saat 19.00 sıralarında önce duman, sonra da alevler yükselmeye başladı. İddiaya göre, o sırada 2 kişi kaçarak binadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binadaki eski eşyaların ateşe verildiği belirtildi.

Öte yandan metruk binanın, bir kişi tarafından vefat etmeden önce devlete bağışlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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