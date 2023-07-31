Körfez'de Kaçak İçki Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir kişinin kaçak alkollü içki satışa sunacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Zanlının aracında yapılan aramada 98 şişe kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aracında kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda bir kişinin kaçak alkollü içki satışa sunacağı bilgisine ulaştı.
Fiziki takibe alınan zanlının aracında yapılan aramada 98 şişe kaçak içki bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel