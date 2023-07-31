Körfez'de Kaçak İçki Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir kişinin kaçak alkollü içki satışa sunacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Zanlının aracında yapılan aramada 98 şişe kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.