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Körfez'de Genç Kız Tabanca İle Yaralandı, Annesi ve Kardeşi Gözaltına Alındı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç kız evde tabanca ile elinden yaralandı. Aile üyeleri, şüpheli ifadeleri nedeniyle yapılan sorgulamada tabanca ile vurulduğunu itiraf etti. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir genç kız evde tabanca ile elinden yaralandı. Genç kızın balkonda çamaşır toplarken yorgun mermi ile vurulduğunu iddia eden aile üyeleri, şüpheli ifadeleri nedeniyle yapılan sorgulamada tabanca ile vurulduğunu itiraf edip, silahın yerini gösterdi. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Asma Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine bir genç kızın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, ellerinden yaralandığı anlaşılan S.K.'yı (17) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı soruşturan polis ekipleri, aile üyelerinin S.K.'nın balkonda çamaşır asarken yorgun mermi ile vurulduğu yönündeki ifadelerinin çelişkili olduğunu fark ederek inandırıcı bulmadı. Çapraz sorguya alınan aile üyeleri, iddiaya göre evde yaşanan kaza sonucu S.K.'nın vurulduğunu itiraf ederek, olayda kullanılan tabancanın yerini itiraf etti. Evde yapılan aramada tabanca ve 1 adet mermi çekirdeği ele geçirildi. S.K.'nın annesi ile kardeşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli 3-sayfa Körfez 3.Sayfa Güncel Haberler

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