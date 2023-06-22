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Körfez'de Emniyet Müdürlüğü önünde araç yangını

Körfez'de Emniyet Müdürlüğü önünde araç yangını

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücü ilçe emniyet müdürlüğü önünde yanan aracını bırakıp kaçtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücü ilçe emniyet müdürlüğü önünde yanan aracını bırakıp kaçtı.

Yeniyalı Mahallesi'ndeki Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Bu arada, ekiplerin incelemesinde, araçtan piknik tüpü çıktı.

Polis, yangın sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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