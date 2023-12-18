Körfez'de durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.