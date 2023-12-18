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Körfez'de durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Körfez Göçmen Haberler

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