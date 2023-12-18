Haberler ›› Güncel ›› Körfez'de durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Körfez'de durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

18 Aralık 2023 00:22 Güncelleme: 00:24 Abone Ol

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. tutuklandı.