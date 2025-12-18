Haberler

Altyapı çalışmasında doğalgaz hattında sızıntı: 3 sokak ve bir cadde üzerinde kesinti yaşandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı kazısı sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen sızıntı nedeniyle 3 sokak ve bir cadde üzerinde gaz akışı kesildi. Ekipler, sızıntıyı durdurmak ve binaları kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, alt yapı için kazı yapıldığı sırada doğalgaz boru hattında sızıntı meydana geldi. 3 sokak ve bir cadde üzerindeki abonelerde doğalgaz kesintisi yaşandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İSU tarafından altyapı için kazı çalışması yapıldığı sırada, iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Borudaki doğalgaz sızıntısı nedeniyle 3 sokak ve cadde üzerinde gaz akışı kesildi. Doğalgaz borusu getirilen silindirlerle sıkılıp gaz akışı engellenirken, cadde de araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Doğalgaz şirketine bağlı ekipler, Gül Sokak, Dost Sokak, Oymak Sokak ve Gümrükçüler Caddesi üzerindeki binaları tek tek kontrol ederken, yoldaki gaz kapaklarını da açarak biriken gazın dışarı çıkmasını sağladı. Binalarda yapılan kontrolden sonra sızıntının yaşandığı borunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Ayrıca sızıntının meydana geldiği hat üzerine tedbir amaçlı yangın söndürme tüpleri koyuldu.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
