Üye Girişi
Haberler

Körfez'de Bizans Dönemine Ait Heykelcik Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelcik ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbarın ardından çalışma başlattı. Jandarma, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Jandarma Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title