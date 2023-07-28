Körfez'de Bizans Dönemine Ait Heykelcik Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelcik ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbarın ardından çalışma başlattı. Jandarma, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.