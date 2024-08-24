Üye Girişi
Haberler

Körfez'de Bisiklet Kazası: Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bisikletiyle işe giderken düşen elektrik ustası Sezay Kurt, hastanede hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesinin yarın defnedileceği belirtildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bisikletiyle işe giderken dengesini kaybedip düşen elektrik ustası Sezay Kurt (61), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, önceki gün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası, 3 çocuk babası Sezay Kurt, bisikletle işe giderken dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpan Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kurt, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Sezay Kurt, bugün hayatını kaybetti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN AĞABEYİ

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un ağabeyi olduğu öğrenilen Sezay Kurt'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Körfez Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman?
title