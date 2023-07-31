Körfez'de Bandrolsüz İçki Operasyonu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 98 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta 98 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarının önlenmesi çerçevesinde 3 gün önce Körfez'de operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada 98 şişe bandrolsüz viski ele geçirildi. İçkilere el konulurken, olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel