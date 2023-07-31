Körfez'de Bandrolsüz İçki Operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 98 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.