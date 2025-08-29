Körfez'de Araç Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Kadın Sürücü Darbedildi

Körfez'de Araç Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Kadın Sürücü Darbedildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'araç park yeri' yüzünden çıkan tartışmada A.T. isimli kadın sürücüyü darbeden M.A. gözaltına alındı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan A.T., darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güney Mahallesi D-100 yan yolda meydan geldi. A.T. isimli kadın sürücü ile M.A. arasında 'araç park yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., A.T.'yi darbetti. Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülen A.T., buradaki tedavisi sonrası darp raporu alarak M.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.'nın Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
