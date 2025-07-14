Körfez'de Apartmanda Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında panik atak geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Zekeriya Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin mutfağında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairede bulunan ve panik atak geçiren 1 kişi, kontrol amaçlı Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel