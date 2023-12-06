Haberler ›› Güncel ›› Körfez'de 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Körfez'de 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

6 Aralık 2023 14:37 Son Güncelleme: 14:39 Abone Ol

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.