Körfez'de 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Aramada 5 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem uygulandı.