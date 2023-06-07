Körfez Belediyesi İlimtepe'de kurban satış yerleri için kura çekimi yaptı

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların satış alanlarına alınmayacağını belirtti.

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların satış alanlarına alınmayacağını belirtti.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. 25'i tekli 12'si çiftli olmak üzere toplam 37 satış yeri için Yarımca Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle satıcıların, kurban satış yerleri belirlendi. Kura çekiminde esnafın cezai işleme maruz kalmamaları için kuralları ihlal etmemelerini dile getiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış alanlarına alınmayacağı, belirlenen yerler dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi. - KOCAELİ