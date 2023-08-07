Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan park bölgesindeki esnafı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Söğüt, vatandaşların belediyeye olan güvenine teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde ki park bölgesinde bulunan esnafı ziyaret ederek Kent meydanını sona yaklaştığını belirtti, projeler hakkında bilgi verdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan park bölgesindeki esnafı ziyaret ederek onlara kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında bölge esnafıyla sohbet eden Başkan Söğüt, gelen talepleri dikkatle dinledi ve not aldı. Esnaflarla gerçekleştirdiği samimi buluşmada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Söğüt, ardından bölgedeki esnafları ziyaret etti.

"Esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerine göre yol haritamızı çiziyoruz"

Esnaflarla sohbet eden Başkan Söğüt, "Göreve ilk geldiğimizde dediğimiz gibi, attığımız her adımı ortak akıl ile atıyoruz. Körfez' güzelleştirirken, esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerine göre yol haritamızı çiziyoruz. Yapılan her yatırım da sizlerin de emeği büyük" dedi.

"Vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan"

Kent meydanının vatandaşların nefes alabileceği bir yer olacağını söyleyen Şener Söğüt," "Kent meydanımız da bitmek üzere. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte adeta vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan olacak. Proje içerisindeki yolun alt kısmındaki park da gerek peyzaj çalışması gerekse oyun alanları ile çok güzel bir hal aldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt, vatandaşların belediyeye olan güveninden ve verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür etti. - KOCAELİ