Körfez Atalar Sahil Parkı son aşamada

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nin uzun sahil şeridine birçok park kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi sahilindeki eski parkı yenileyerek, vatandaşların hizmetine sunacağı çalışmalarda son aşamaya geldi. Vatandaşların yaz ve bahar aylarında deniz kenarında hoşça vakit geçirmesi için hazırlanan parkın son aşamasında çevre düzenlemesine geçildi. Bittikten sonra modern bir hal alacak yeni sahil parkı toplamda 25 bin 500 metrekare alan üzerinde olacak.

NEFES ALINACAK PARKLAR

Kocaeli Büyükşehir vatandaşların yaz aylarında nefes alacağı park ve bahçelerin düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda başlatılan Körfez Atalar Mahallesi Sahili Parkı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Park ve Bahçeler ekibi proje içerisinde bulunan 80 metrekare büyüklükte mescit ve tuvalet imalatı çalışmalarına devam ediyor. Çalışma yapan ekipler alan içerisinde bazı noktalara toprak tesviyesi işlemi yapıldı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİNE GEÇİLDİ

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmada birçok noktada çalışmalar tamamlandı. Sahil yürüyüş bandına 430 metre genişliğinde 250 metrelik süpürgeli beton yürüyüş yolu imalatı bitti. Yine sahildeki çalışmalarda 120 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde anıta saygı yolu imalatı tamamlandı. 60 x 60 x 4 cm ölçülerinde bazalt plaka taş ile döşeme yapıldı. Anıt önüne 400m² granit küp taş meydan düzenlemesi de gerçekleştirildi. Ayrıca çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 27 adet dev palmiye ağacı ile 18 adet atkestanesi ağacı dikildi. Yaz aylarında vatandaşların rahatlıkla gezip vakit geçirebilmeleri adına çalışmalar son hızla devam ediyor.

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