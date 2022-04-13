Körfez Akşemsettin Caddesi asfaltlandı - Haberler

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Körfez Akşemsettin Caddesi asfaltlandı

Bültenler - Güncel
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Körfez Akşemsettin Caddesi asfaltlandı

Altyapı işleri bitirilen Körfez Akşemsettin Caddesi'nin üstyapısı da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - Altyapı çalışmaları tamamlanan Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesinin üstyapısı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile tamamlandı. İSU tarafından yapılan altyapı çalışması sonrası Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesinin üstyapı çalışmaları da bitirildi.

1.130 TON ASFALT SERİLDİ

500 metre uzunluktaki Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesinin üst ve alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak yol güvenliği ve konforu sağlandı. 1.130 ton da asfalt serimi yapılan Akşemsettin Caddesi vatandaşların kullanımına sunuldu. Gece boyunca trimer kazısı ile bozuk zemini kazıyan ekipler, kısa bir sürede asfalt serimi yaparak Akşemsettin Caddesinde yol konforu sağladı.

Bültenler / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Körfez, Fatih, Güncel, Haberler

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