Kore Savaşı'nda Ölen 25 Çinli Askerin Naaş Kalıntıları Ülkelerine Gönderildi

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

1. Törenden çeşitli görüntüler

1950-1953 Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden 25 Çin Halk Gönüllüleri (CPV) askerinin naaş kalıntıları, Perşembe günü Güney Kore'den Çin'e gönderildi.

Askerlerin naaş kalıntılarını ve eşyalarını taşıyan Y-20 tipi askeri kargo uçağı, sabah 11.30 civarında Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Taoxian Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Naaşlar, Cuma günü düzenlenecek bir defin töreniyle Shenyang'taki bir şehitler mezarlığında toprağa verilecek.

Çin ve Güney Kore, ülkeler arasında imzalanan devir teslim anlaşması gereğince 2014'ten bu yana 10 kez yurda dönüş işlemi gerçekleştirdi. 2014 ile 2022 arasında 913 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı Güney Kore'den Çin'e gönderildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'tan bildiriyor.

(XHTV)