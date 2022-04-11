Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı - Haberler

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Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı

AA - Güncel
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Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı

Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, Kilis'te mezarı başında dualarla anıldı.

KİLİS (AA) - Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, Kilis'te mezarı başında dualarla anıldı.

İzmir'de 11 Nisan 2020'de kaldığı huzurevinde 97 yaşında vefat eden Celkan için Asri Mezarlığındaki kabri başında anma programı yapıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Programa, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve Celkan'ın yakınları katıldı.

Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı

Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı

Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı

AA / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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