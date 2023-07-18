Kore Mahallesi Konteyner Kenti Açıldı

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo-taik'in de aralarında bulunduğu parlamento heyeti, Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan Kore Mahallesi Konteyner Kent'in açılışını gerçekleştirdi. Woo-taik, 'İki ülkenin kan kardeş ülke olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. 1950 yılında Kore Savaşı döneminde Türkiye ile Kore arasında ilişki yoktu ama Türkiye 20 binden fazla asker göndererek bizim özgürlüğümüz ve demokrasimiz için fedakarlık yaptı' dedi.

KORE Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo-taik'in de aralarında bulunduğu parlamento heyeti, Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan Kore Mahallesi Konteyner Kent'in açılışını gerçekleştirdi. Woo-taik, "İki ülkenin kan kardeş ülke olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın.1950 yılında Kore Savaşı döneminde Türkiye ile Kore arasında ilişki yoktu ama Türkiye 20 binden fazla asker göndererek bizim özgürlüğümüz ve demokrasimiz için fedakarlık yaptı" dedi.

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo-taik ve beraberlerindeki parlamento heyeti, İskenderun Meydan Mahallesi'nde Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından kurulan 360 konteyner ve kültür merkezinden oluşan 'Kore Mahallesi Konteyner Kent'in açılış törenine katılmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. Heyete, 'TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti.

Açılışın ardından Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo-taik ile beraberindeki heyet, kaymakamlık bahçesinde bulunan Kore Şehitlik Abidesi önünde düzenlenen törene de katıldı. Törende, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, askeri ve sivil erkan ile Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Kore gazileri, yakınları da hazır bulundu. Kore Şehitlik Abidesi'ne çelenk bırakılan törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. 71 yıl önce barışa katkı sunmak üzere İskenderun'dan Kore'ye giderek şehit olan Türk askerlerini minnet ve saygıyla anmak üzere Koreli heyet tarafından abideye karanfil bırakıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kore Savaşı ile perçinlenen tarihi dostluk ve kan kardeşliği bağlarının deprem sonrasında daha da pekiştiğini söyledi. Adan, "İlişkilerimizi her alanda güçlendirmek istiyoruz. Ülkelerimiz arası Ekim 2021'de kararlaştırılan yol haritasını sonuçlandırmak istiyoruz. Karşılıklı üst düzey ziyaretler, ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

KAN KARDEŞ ÜLKE VURGUSU

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo-taik ise İskenderun'un iki ülke arasındaki kardeşlik sembolü bir şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kore ve Türkiye iki millet, aynı kökten gelmiştir. İki ülkenin kan kardeş ülke olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın.1950 yılında Kore Savaşı döneminde Türkiye ile Kore arasında ilişki yoktu ama 20 binden fazla asker göndererek bizim özgürlüğümüz ve demokrasimiz için fedakarlık yaptı. Bu fedakarlığa karşı Kore halkı çok minnettarlık duyuyor, asla unutamıyoruz. Deprem sonrasında zor durumda olan Türkiye için Koreliler tek yürek olarak yardım etmek için çalıştılar. İki ülke arasında son dönemde altyapı projeleri ile sanayi adımları projelerinde sıkı bir iş birliği yürütülmekte. Türkiye'nin büyük projelerinden biri olan Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi anlamlı projelere Kore firmalarının katılmasından onur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin Altay tank projesinde tankın parçalarının tedarik edilmesinden dolayı da mutluluk duyuyoruz.? (DHA)