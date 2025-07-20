Kore Gazisi Zübeyir Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Zübeyir Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden 93 yaşındaki Kore gazisi Zübeyir Köse, askeri törenle toprağa verildi. Cenazesi Türk bayrağına sarılarak Kara Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden Kore gazisi 93 yaşındaki Zübeyir Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Köse'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Köse'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında askeri törenle defnedildi.

Törene, gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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