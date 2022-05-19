Kore gazisi Yurt'un cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi - Haberler

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Kore gazisi Yurt'un cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Kore gazisi Yurt'un cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Ramazan Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Ramazan Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Hacı Hamit Camisi'ne getirildi.

Yurt'un cenazesi, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bağbaşı köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Yurt'un ailesi ve yakınları, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, Kahta Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ramazan Yetiş ve vatandaşlar katıldı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Hisarcık, Adıyaman, Kahta, Kore, Güncel, Haberler

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