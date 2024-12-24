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Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi 98 yaşındaki Ali Paşa Albayrak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

Kore gazisi 98 yaşındaki Ali Paşa Albayrak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

Tunceli Sarıcak'ta 1996'da şehit olan Kazım Albayrak'ın, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden babası Ali Paşa Albayrak için ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan ve vatandaşlar katıldı.

Babasının da İstiklal Savaşı gazisi olduğu öğrenilen Albayrak'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Albayrak'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı ise daha sonra aile fertlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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