Kore Gazisi Süleyman Kalacı Hayatını Kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Kalacı, hayatını kaybetti. Cenaze töreni Hocacihan Tatbikat Camisi'nde gerçekleştirildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Süleyman Kalacı, hayatını kaybetti.
94 yaşında hayatını kaybeden Kalacı için Hocacihan Tatbikat Camisi'nde tören düzenlendi.
Kalacı, kılınan cenaze namazı sonrası Selçuklu Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel