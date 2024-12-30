Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Kore Gazisi Hasan Yokuş, 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kore Gazisi Hasan Yokuş, 96 Yaşında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayla filmiyle tanınan Koreli Eunja Kim'e savaş döneminde yardımcı olan Kore Gazisi Hasan Yokuş, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 96 yaşında vefat etti. Törenle defnedilen Yokuş'un hayatı ve katkıları hatırlandı.

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'e savaş döneminde sahip çıkanlardan olan Kore Gazisi Hasan Yokuş, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 96 yaşında vefat etti.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Yokuş için Dabaloğlu Camisi'nde öğlen vakti askeri tören düzenlendi.

Törene, Yokuş'un ailesi, yakınları ile Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir katıldı.

Buradaki törenin ardından Yokuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek için İstanbul'a götürüldü.

Edremit Kaymakamı Odabaş, törende, Yokuş'a Allah'tan rahmet dileyerek, "İlçemizde iki Kore gazimiz vardı. Onlardan birisi Hasan amcamızdı, bu gece yarısında ne yazık ki vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Kore'de yapılmış olan savaşta Türk askeri, tüm Güney Kore'ye sahip çıkmıştı. Onlardan birisiydi." dedi.

Yokuş'un en küçük torunu Cem Doruk Gürsoy, AA muhabirine, dedesinin Kore'ye ikinci dönem asker olarak gittiğini söyledi.

Dedesinin 1950-1951 yıllarında Kore'de askerlik yaptığını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Birinci dönemde giden Süleyman Polat komutan, görevini tamamlayıp Ayla ve diğer çocukları dedemin olduğu birliğe emanet etti. Dedem de sadece Ayla değil Ayla gibi bir çok ihtiyaç sahibi olan çocuğa baktı. 2022 yılında Altınoluk ilçesine yerleşti. Daha öncesinde İstanbul'da ikamet ediyordu. Buraya daha sakin, daha huzurlu, daha rahat bir hayat için geldi. Zaten son günlerinde çok huzurluydu. Herhangi bir sorunu yoktu. Herhangi bir sağlık sorunu da yoktu ama artık ileri seviye yaşlılık olduğu için de artık vücut kendini saldı diyebilirim."

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
img

İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
img

Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
img

Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün ürünlerinde indirim sinyali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri

Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç? YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.