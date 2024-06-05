Kore gazisi Ahmet Şahin'in cenazesi toprağa verildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Şahin'in cenazesi Büyüklü Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılık nedeniyle evinde vefat eden Şahin için Büyüklü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazının ardından Şahin, Büyüklü Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Şahin'in ailesi, Kaymakam Polat Kara, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.