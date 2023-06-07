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Kore Gazisi Ahmet Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Ahmet Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Eshab-ı Kehf Camisi'ne getirildi ve cenazesi aile kabristanlığında defnedildi. Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Ahmet Özdemir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Eshab-ı Kehf Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Afşin Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

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