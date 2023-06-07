Kore Gazisi Ahmet Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Eshab-ı Kehf Camisi'ne getirildi ve cenazesi aile kabristanlığında defnedildi. Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.