Kore gazisi Hannan Oğurlu Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hannan Oğurlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Kore gazisi Oğurlu, dün evinde vefat etti.

Oğurlu'nun naaşı, Alaaddini Osmani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Oğurlu'nun yakınları, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.