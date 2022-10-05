Kore Cumhuriyeti, 97 yaşındaki huzurevi sakini gaziyi 72 yıl sonra gazilik madalyasıyla ödüllendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kore Gazisi Selçuk Fidegül'e Kore'nin Ankara Büyükelçisi ve Koreli diplomatlar eşliğinde madalya tevcih edilmesinin mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Kore Gazisi Selçuk Fidegül'e Güney Kore hükümeti tarafından madalya verilmesi dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi???????'nde tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ile huzurevi sakinlerinden, madalya sahibi Kore Gazisi Ali Cengiz Türkoğul da törende hazır bulundu.

Bakan Yanık, törende yaptığı konuşmada, çalışmalarının odağında bütün vatandaşların eşit fırsatlardan yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Hizmet için vatandaşların Bakanlığa gelmesini beklemediklerini belirten Yanık, doğrudan ziyaretlerle sohbetler sırasında tespit ettikleri ihtiyaçları karşılamak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Bu çalışmalar içinde şehit yakınları ve gaziler için yaptıklarının ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Yanık, çalışmaların manevi tarafının da kendileri için son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

450 kuruluşta 27 bini aşkın yaşlıya bakım hizmeti veriliyor

Türkiye'nin dört bir yanında toplam 37 bin kapasiteli 450 kuruluşta, 27 bini aşkın yaşlıya hassasiyetle bakım hizmeti verdiklerini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları temin ederek, kuruluşlarımızda misafir etmenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Siz değerli büyüklerimizin hayat tecrübeleri bir anlamda adeta hüküm cümlesi haline dönüştürme kabiliyetinizi çok önemsiyoruz. O yüzden Bakanlık olarak siz değerli büyüklerimizin gençlerimizle bir araya gelmesini, onlara o tecrübe aktarımını sağlamanızı da çok önemsiyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim milletimiz yalnızca kendi ülkesi için değil tüm dünyanın huzuru, güvenliği ve barışı için çalışan, üzerine düşen ne varsa asla bundan geri durmayan bir millettir. Tarihte böyleydik, bugün de böyleyiz, gelecekte de böyle olacağız."

"Onların anılarında büyük bir tarihe şahitlik ediyoruz"

Bakan Yanık, Orta Doğu'da, Afganistan'da, Balkanlar'da ve herhangi bir karmaşanın yaşandığı farklı noktalarda Türk askerlerinin o bölge halkı tarafından sevinçle ve mutlulukla karşılandığını belirtti. Dünya barışına katkı sağlamak için 72 sene önce gözünü budaktan sakınmayan Türk askerlerinin Kore'ye giderek görevlerini yerine getirdiğini ve şerefle Türkiye'ye döndüğünü aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki bu kıymetli gazilerden ikisi bugün bizimle beraber. Onların anılarında büyük bir tarihe şahitlik ediyoruz. Değerli büyüğümüz, gazimiz Selçuk Fidegül Beyefendiye Güney Kore Devleti tarafından gönderilen madalyasını bugün tevcih etmenin gururunu birlikte yaşayacağız. 1950 yılında, Yüce Meclis'in kararıyla yola çıkan siz değerli büyüklerimiz için madalyalar veya beratlar elbette fedakarlıklarınızın karşılığı olamaz. Ancak Güney Kore Devleti'nin aradan geçen 72 yıla rağmen hala bu madalyaları hak edenlere ulaştırma gayretlerini de memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bugün bizimle birlikte olan Kore Cumhuriyeti Büyükelçimiz ve Koreli diplomatlar eşliğinde sembolik değeri çok büyük bu madalyanın, kahramanına ulaştığını görmek benim için ayrıca mutluluk verici bir durum. O günün şartlarında dillerini bilmedikleri, şartlarını bilmedikleri bir coğrafyada mazlumların ve mağdurların yanında olan, canlarını feda eden tüm Kore şehitlerimize ve gazilerimizden ahirete irtihal edenlere bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Selçuk Fidegül gazimizin şahsında tüm gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum."

"Bu madalyalar zalimin karşısında durma kararlılığının ifadesidir"

Milletten aldıkları güçle milleti korumak ve yüceltmek için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Yanık, "Bugün kahraman gazimize tevcih edilen bu madalyalar, sizler kadar bizleri de onurlandırıyor. Nesilden nesile bir gurur nişanı olarak aktaracağınız bu madalyalar, bu aziz milletin mazlumun yanında, zalimin karşısında durma kararlılığının bir ifadesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee, huzurevi sakinlerinden 97 yaşındaki Kore gazisi Selçuk Fidegül'e madalyasını tevcih etti, huzurevi sakini Kore Gazisi Ali Cengiz Türkoğul'a da hediye verdi.

Kore Gazisi madalyasına 72 yıl sonra kavuşan Fidegül şöyle konuştu:

"Çok güzel bir merasimle madalyayı aldım. Çok memnunum. Zamanında Türkiye hakkında aksi bir konuşma yaptığı için ABD madalyalarını iade etmiştik. Türkiye'de aldığım bu madalya benim için daha tesirli oldu. 27 yaşında Kore'ye gittim. Gençtim, Türk milletini kurtarmak istedim. Askerdim, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderildim. Bundan dolayı çok memnundum. Bana iyilik yaptılar."

Program kapsamında Seyranbağları Huzurevi Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Konserde, koroda bulunan bir huzurevi sakini, Bakan Derya Yanık için "Adanalı" şarkısını seslendirdi.