Koray Sarısaçlı davası devam ediyor

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 2'si tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili yargılanmasına devam edildi.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 2'si tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Erol Ardıç ve H.A, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Alparslan Kuytul ile A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

SEGBİS kaydıyla savunması alınan tutuklu sanık Erol Ardıç adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmediğini öne sürerek, "Herhangi bir adam kaçırma olayına karışmadım. Dosyadaki tanık beyanları birbiriyle çelişmektedir. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Suç örgütü üyesi değilim. Benim örgütsel bir görevim yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erol Ardıç'ın tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.