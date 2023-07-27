Koray Güler, Azka yaz konserlerinde nostalji gecesiyle izleyenleri coşturdu
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Genç şarkıcı Koray Güler, Azka yaz konserlerinde sahneye çıkarak izleyenlere nostaljik ve eğlenceli bir gece yaşattı. Güler'in aşk şarkıları ve hareketli şarkılarıyla konuklar duygusal anlar yaşadı ve eğlendi.
Azka yaz konserlerinde önceki akşam sahnede genç şarkıcı Koray Güler nostalji gecesiyle izleyenlerin kulaklarının pasını sildi.
Söylediği aşk şarkıları ve yumuşak ses tonuyla konuklarına duygusal anlar yaşatan Güler " Bu gece önce sizleri biraz hüzünlendirip sonra da yerinizde oturtmayacağız" diyerek doksanlı yıllardan günümüze nostaljik şarkılarıyla programının ilk yarısını bitiren genç şarkıcı ikinci bölümdeyse hareketli şarkılarıyla konuklarına eğlence dolu bir gece yaşattı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel