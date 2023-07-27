Koray Güler, Azka yaz konserlerinde nostalji gecesiyle izleyenleri coşturdu

Genç şarkıcı Koray Güler, Azka yaz konserlerinde sahneye çıkarak izleyenlere nostaljik ve eğlenceli bir gece yaşattı. Güler'in aşk şarkıları ve hareketli şarkılarıyla konuklar duygusal anlar yaşadı ve eğlendi.