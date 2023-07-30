Koray Güler, Azka yaz konserinde unutulmaz bir gece yaşattı

Genç şarkıcı Koray Güler, Azka yaz konserlerinde sahne aldı. Güler, aşk şarkıları ve hareketli şarkılarıyla konuklarına duygusal ve eğlenceli anlar yaşattı.

Azka yaz konserlerinde önceki akşam sahnede genç şarkıcı Koray Güler vardı.

Söylediği aşk şarkıları ve yumuşak ses tonuyla konuklarına duygusal anlar yaşatan Güler " Bu gece önce sizleri biraz hüzünlendirip sonra da yerinizde oturtmayacağız" diyerek doksanlı yıllardan günümüze nostaljik şarkılarıyla programının ilk yarısını bitiren genç şarkıcı ikinci bölümde ise hareketli şarkılarıyla konuklarına eğlence dolu bir gece yaşattı.