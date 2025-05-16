Koramaz Vadisi Müzesi Törenle Açıldı

Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'ni ve çevresini tanıtmaya katkı sağlayacak müze törenle hizmete açıldı.

Koramaz Vadisi'nde yer alan Ağırnas Mahallesi'ndeki Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı restore edilerek "Koramaz Vadisi Müzesi"ne dönüştürüldü. Müzenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, müzenin muhteşem olduğunu ve bütün detayların düşünüldüğünü söyledi.

Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Çiçek, "Dünyanın en büyük mimarı sizin hemşerinizdir. Ağırnaslı çocukların kimin hemşehrisi olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Buraya ne yaparsak yapalım az kalır ama bir yerden başlanması lazım. Ağırnas'ta müze yapılacağı söylenince bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim." dedi.

Büyükkılıç ise bir açık hava müzesi olan Kayseri'yi tanıtmaya gayret ettiklerini belirtti.

Ağırnas'ta doğup büyüyen Mimar Sinan'ı rahmetle yad eden Büyükkılıç, "Bu müzemizle hem tarihi ve kültürel zenginlikleri canlandırmak hem de tarihi objeleri geleceğe taşımak amacıyla çalışma yaptık. Müslüman bir erkek olan Oğuz ile Suzan isimli Rum bir kızın aşk hikayesi üzerinden adeta destanlaştırdık." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da törende bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra protokol üyeleri müzeyi gezerek, eserleri inceledi