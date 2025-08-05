Kopya Düzenekleriyle Ehliyet Sınavına Girme Girişimi Engellendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavında kopya düzeneği kullanmaya çalışan bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi sınavdayken fark ederek gözaltına aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.B'nin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştığını tespit etti.

Fark edildiğini anlayan şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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