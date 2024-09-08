Köprülü Kanyon Raftingine Yerli Turist İlgisi Az

ANTALYA'nın ünlü Köprülü Kanyonu rafting tutkunlarının adresi oluyor. Her yıl 1,5 milyon turistin heyecan dolu anlar yaşadığı rafting sporuna, yerli turist ilgisiz kaldı. Liste başını yüzde 60'lık oranla Rus turistler alırken yerli turist yüzde 10'la liste sonunda kaldı.

Turizm kenti Antalya, bu sezon 17 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Kente gelen turistler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra, 5 yıldızlı turizm tesislerinde tatil imkanı buluyor. Kentin doğal güzelliklerini de satın aldıkları tur paketleriyle görme imkanı bulan turistlerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri de Manavgat ilçesi Köprüçay'da rafting yapmak. Turistler sabah erken saatlerde rafting için geldikleri Köprülü Kanyon girişinde güvenlik tedbirlerini alarak, can yeleklerini ve kasklarını taktıktan sonra rotayla ilgili bilgilendiriliyor.

BUZ GİBİ SUDA 14 KİLOMETRE BOYUNCA HEYECAN

Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü günlerde dahi Köprüçay'ın sıcaklığı 8-10 derece seviyelerinde oluyor. Turistler rafting botlarını suya indirdikleri noktadan itibaren zaman zaman debisinin arttığı ve küçük çaplı şelalelerin oluştuğu suda 14 kilometre boyunca hem eğlenip hem serinleyerek keyifli zaman geçiriyor. Saat 10.00'da başlayan rafting heyecanı, öğle yemeği, molalar, zipline ve safari etkinlikleriyle 4-5 saat sürüyor.

EN ÇOK RUSLAR, EN AZ YERLİ TURİST GELİYOR

Turistlerin ilgi gösterdiği rafting heyecanının kişi maliyeti 20-25 avro arasında değişiyor. Mart ayında başlayan sezon yıl sonuna kadar devam ediyor ve günde 10-15 bin turiste hizmet veriliyor. Yılda ortalama 1,5 milyon turistin tercih ettiği raftingi tercih edenlerin yüzde 60'ını Rus turistler oluştururken yerli turistlerin ilgisi ise oldukça az. Sezonda ortalama 1500 yerli turiste hizmet veriliyor.

Köprülü Kanyon Rafting ve Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Ali Tırnaksız, her yaştan gruba hizmet verebilecek güvende bir rafting nehri olduğunu belirtti. Güvenlik önlemlerini en üst seviyede tuttuklarını, bugüne kadar bir kaza yaşamadıklarını belirten Tırnaksız, "Müşteriler daha çok paket tercih ediyor. Safari, zipline, gezi turu da yapıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 60'ı Rus. Sonrasında İngilizler ve Orta Doğu coğrafyasından gelenler var. 10-12 bin civarı günde, yılda da 1,5 milyon turist ağırlıyoruz. Yerli turistler sadece hafta sonları yoğun oluyor. Yerli turistin oranı yüzde 10 civarı" diye konuştu.

Kuraklığın nehir suyunu azaltması nedeniyle raftingin de olumsuz etkilendiğini anlatan Tırnaksız, "Daha önce nehrin başlangıç noktasına bir hidroelektrik santrali yapılmıştı, bu nedenle suda azalma olmuştu. Su azaldığı için bazı yerlerde takılabiliyor ama tehlikeli bir durum oluşturmuyor" dedi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTIŞ

20 yıldır rafting hizmeti veren işletmeci Mustafa Armağan, Antalya'da rafting yapılabilecek tek yerin Köprülü Kanyon olduğunu söyledi. Turistlerin soğuk suda hem serinlediğini hem heyecanlı anlar yaşadığını ifade eden Armağan, "Suyun sıcaklığı değişmiyor. Sıcak havadan suya atlıyorlar. Raftingin başladığı yerde 8, ilerleyen yerlerde ise 10 dereceyi buluyor. 14 kilometre boyunca molalar var. Yemek molası var. 4-5 saat boyunca eğlenceli vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Her yıl bir öncekine göre raftingi tercih edenlerin sayısında artış yaşandığını aktaran Armağan, "Sezonda 1,5 milyon turist geliyor. Her yıl yüzde 30 artış oluyor turist sayısında. Yerli yabancı günde 10-15 bin turist geliyor. 20 sene önce nehrin kenarına inmeye korkardık, şimdi istediğin yerden nehrin karşısına yüzerek geçebilirsin. Kar yağmayınca su az oluyor. Bu durum işleyişimizi etkiliyor. Sığ olan yerlerde bot takılınca inip itmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl mutlaka rafting yapmak için Köprülü Kanyon'a geldiklerini belirten Cahit Demirboğan ise "Çok soğuk ama çok keyifli. Suya girince bir şey de hissetmiyorsunuz" dedi.

Demirboğan, yerli turiste oranla yabancıların daha çok raftingi tercih etmesini de değerlendirerek, "Çok ilginç. Demek ki çok fazla bilmiyorlar burayı. Ekonomik sebeplerden de olabilir" dedi.

Demir Demirboğan da her yıl geldiği için artık korkmadan botla rafting yapabildiğini, çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi.