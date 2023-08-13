Köprüköy'de Traktör Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Köprüköy'de dağlık arazide meydana gelen traktör kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Köprüköy'de dağlık arazide traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çullu Mahallesi'ndeki dağlık arazide, traktör şarampole devrildi.
Kazada, traktör sürücüsüyle aynı araçtaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Engebeli arazi yapısı nedeniyle ambulansla ulaşılamayan olay yerine ambulans helikopter talebinde bulunuldu.
Yaralılar, ambulans helikopterle gelen sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.