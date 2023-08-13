Köprüköy'de tır yangını: Araç kullanılamaz hale geldi
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Hınıs-Köprüköy kara yolunda meydana gelen yangında, 25 ABR 382 plakalı tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Köprüköy'de alev alan bir tır, kullanılmaz hale geldi.
Hınıs-Köprüköy kara yolundaki 25 ABR 382 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yolda itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel